Busca por seguro empresarial cresce 154% em São Carlos, mostram dados da MAPFRE

MAPFRE - Crédito: divulgação

A MAPFRE, uma das maiores empresas do mercado segurador e financeiro do mundo, registrou um crescimento expressivo de 154% na demanda por seguro empresarial em São Carlos e região nos cinco primeiros meses de 2023. Esse aumento reflete uma mudança de percepção entre os empresários, que agora reconhecem a importância de proteger seus negócios durante períodos de incerteza, após anos turbulentos marcados pela pandemia.

O seguro empresarial é uma forma de proteger não apenas a estrutura física de uma empresa, mas também as pessoas envolvidas no negócio. “Em uma situação desfavorável, não só o empresário é atingido, mas seus funcionários e familiares também. Uma empresa é, além de um serviço para a sociedade, o meio pelo qual muitos garantem sua sobrevivência e daqueles que estão sob seus cuidados”, explica o diretor territorial da MAPFRE para o interior paulista, Antonio Edmir Ribeiro.

Nenhum negócio está ileso de ser afetado por intempéries, como incêndios, chuvas fortes, raios e ventania, por exemplo. Além disso, o seguro empresarial também pode oferecer cobertura adicional contra roubos, furtos, responsabilidade civil, acidentes de trabalho e diversos outros riscos extremos que os negócios enfrentam. Outro benefício são as assistências 24 horas que ajudam em manutenções e reparos de todo o tipo.

Há ainda a possibilidade de estender essa segurança aos colaboradores por meio de um seguro de vida em grupo. Essa proteção pode incluir benefícios como indenização por morte, invalidez, assistência funeral e outras coberturas personalizadas. “Isso cria um senso de segurança e tranquilidade entre os colaboradores, que se sentem valorizados e amparados em caso de imprevistos”, explica Edmir.

Seguro para pequenos empresários

Ao contrário do que muitos pensam, o seguro empresarial não se destina exclusivamente a grandes corporações com receitas milionárias e muitos funcionários. Por meio da modalidade PMEs, médias, pequenas e microempresas também podem garantir a segurança de seus negócios. Isso é especialmente importante para esses empreendedores, uma vez que geralmente eles possuem recursos limitados para lidar com imprevistos.

"Não são apenas as grandes empresas que impulsionam a economia do país, mas também os mercados locais, as lojas de bairro, os restaurantes familiares e outros estabelecimentos fundamentais para cada comunidade. Essas pequenas empresas não apenas fornecem bens e serviços essenciais, mas também geram empregos, renda e promovem o desenvolvimento local. A MAPFRE está empenhada em ajudar os pequenos empresários a continuar operando e garantindo sua renda, mesmo em momentos de crise", explica Edmir.

Edmir enfatiza que o mundo dos negócios é cercado de imprevisibilidade e destaca a importância de os empresários contarem com a segurança de um seguro para minimizar o impacto financeiro de uma crise. "Ninguém deseja enfrentar problemas, sejam eles grandes ou pequenos, mas nem tudo pode ser evitado. Por isso, a MAPFRE está presente no mercado para auxiliar empreendedores durante momentos desafiadores", afirma o diretor da companhia. MAPFRE em São Carlos A MAPFRE possui uma forte presença em São Carlos, sendo atualmente uma das empresas que mais emprega na região, com mais de 700 profissionais em suas operações. A região conta com uma sucursal dedicada ao atendimento exclusivo de corretores, proporcionando suporte especializado aos parceiros de negócios. Além disso, a Central de Relacionamento da MAPFRE em São Carlos concentra todas as chamadas de clientes da companhia no país, garantindo um atendimento ágil e eficiente para atender às necessidades dos segurados. Essa presença robusta reforça o compromisso da MAPFRE em fornecer serviços de qualidade e estabelecer uma proximidade ainda maior com a comunidade local de São Carlos. Ao buscar a contratação de um seguro empresarial, é recomendado contar com a expertise de um corretor de seguros. Com esse tipo de assistência, o cliente tem a garantia de encontrar o melhor tipo de seguro para sua situação, considerando fatores como orçamento, perfil de risco e prioridades individuais. Para realizar a adesão de um dos seguros oferecidos pela MAPFRE basta entrar em contato com um corretor de seguros parceiro da companhia. https://pontosdevenda.mapfre.com.br/consulta_corretores_mais_new.asp

Leia Também