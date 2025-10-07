Don Capitán, barbearia por assinatura inaugura segunda unidade na Vila Prado

A Don Capitán, maior barbearia por assinatura de São Carlos acaba de inaugurar sua segunda unidade, agora no bairro Vila Prado. Com um modelo diferenciado — comparado ao da Netflix —, o clube de assinatura já reúne mais de 300 membros que usufruem de cortes de cabelo e barba de forma ilimitada, mediante uma mensalidade fixa.

Além dos serviços tradicionais, a barbearia oferece um portfólio completo de cuidados pessoais, incluindo design de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação de nariz e orelha, hidratação de cabelo e barba e a tradicional barba na toalha quente, entre outros procedimentos.

A primeira unidade, localizada na Rua São Sebastião, 2308, no Centro, completou recentemente dois anos de funcionamento, consolidando-se como referência em estética e bem-estar masculino na cidade.

Com a expansão, a barbearia reforça seu compromisso em oferecer conforto, praticidade e qualidade no atendimento. O novo endereço na Avenida Sallum, 392, Vila Prado, chega para atender uma demanda crescente da região e fortalecer a presença da marca em São Carlos.

Endereços:

Unidade Centro – Rua São Sebastião, 2308

Unidade Vila Prado – Avenida Sallum, 392



Contatos::

(16) 988225016



(16) 34162480



Instagram: @barbeariadoncapitan

A maior e melhor barbearia por assinatura de São Carlos