segunda, 03 de novembro de 2025
Barak Barbearia comemora 1 ano com festa, música ao vivo, food truck e descontos especiais

03 Nov 2025 - 10h00Por Barak Barbearia
Barak Barbearia - Crédito: divulgaçãoBarak Barbearia - Crédito: divulgação

A Barak Barbearia está completando 1 ano e a comemoração promete ser em grande estilo.

Entre os dias 3 e 7 de novembro, quem passar pela barbearia vai aproveitar 20% de desconto no corte de cabelo — uma ótima chance pra dar aquele tapa no visual e conhecer o espaço que vem se destacando em São Carlos pelo estilo, atendimento e ambiente diferenciado.

Agende já pelo link - https://cashbarber.com.br/barakbarbearia
 

E no sábado, dia 8 de novembro, o clima de festa toma conta da Rua Conde do Pinhal, nº 2525, com o evento de aniversário da Barak Barbearia, a partir das 15h. Vai ter música ao vivo, food truck e muita vibe boa pra celebrar esse primeiro ano de sucesso junto com clientes, amigos e toda a galera que faz parte da história da Barak.

Mais do que uma barbearia, a Barak é um ponto de encontro de estilo, autenticidade e boas conversas. Se você ainda não conhece, essa é a hora certa pra viver a experiência!

Endereço: Rua Conde do Pinhal, nº 2525 – São Carlos/SP
Desconto: de 3 a 7 de novembro (20% em cortes de cabelo)
Evento de Aniversário: sábado, 8 de novembro, a partir das 15h
Atrações: Felipe Klein com participação especial de Luy Black ao vivo e food truck’s com Fumaçados e Churros da Lala

