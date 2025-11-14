Bailatto Calçados inaugura nova loja em São Carlos com variedade, conforto e preços imperdíveis

Com preços muito atrativos e um atendimento acolhedor, a Bailatto chega para oferecer ao público uma experiência completa em moda e conforto. A loja conta com opções para todas as ocasiões — do dia a dia aos momentos especiais — cuidadosamente selecionadas.

E para facilitar ainda mais a vida dos clientes, a Bailatto Calçados realiza entregas em toda São Carlos e Ibaté, levando estilo e comodidade diretamente até você.

BAILATTO CALÇADOS

Endereço: Piso 2 – Shopping Passeio, São Carlos/SP

Telefone: (16) 99339-2022

Horário de funcionamento: Segunda a sábado das 9h as 21h

Domingos e feriados das 10h às 18h Entregas: São Carlos e Ibaté

A cidade de São Carlos acaba de ganhar um novo destino para os apaixonados por calçados: a Bailatto Calçados inaugurou sua mais nova loja no Piso 2 do Shopping Passeio, trazendo uma ampla variedade de modelos, estilos e tendências para todos os gostos e idades.