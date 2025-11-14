(16) 99963-6036
sexta, 14 de novembro de 2025
Novidade

Bailatto Calçados inaugura nova loja em São Carlos com variedade, conforto e preços imperdíveis

14 Nov 2025 - 10h00Por Bailatto Calçados
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Bailatto Calçados inaugura nova loja em São Carlos com variedade, conforto e preços imperdíveis -
A cidade de São Carlos acaba de ganhar um novo destino para os apaixonados por calçados: a Bailatto Calçados inaugurou sua mais nova loja no Piso 2 do Shopping Passeio, trazendo uma ampla variedade de modelos, estilos e tendências para todos os gostos e idades.
 
Com preços muito atrativos e um atendimento acolhedor, a Bailatto chega para oferecer ao público uma experiência completa em moda e conforto. A loja conta com opções para todas as ocasiões — do dia a dia aos momentos especiais — cuidadosamente selecionadas.
 
E para facilitar ainda mais a vida dos clientes, a Bailatto Calçados realiza entregas em toda São Carlos e Ibaté, levando estilo e comodidade diretamente até você.
 
BAILATTO CALÇADOS 
Endereço: Piso 2 – Shopping Passeio, São Carlos/SP
Telefone: (16) 99339-2022
Entregas: São Carlos e Ibaté
Horário de funcionamento: Segunda a sábado das 9h as 21h
Domingos e feriados das 10h às 18h
Siga nas redes sociais: @bailatto.calcados.saocarlos
 

Leia Também

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve
Publieditorial07h23 - 14 Nov 2025

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve

9ª Festa do Torresmo anima Santa Eudóxia nos dias 15 e 16 de novembro
Entrada gratuita18h10 - 13 Nov 2025

9ª Festa do Torresmo anima Santa Eudóxia nos dias 15 e 16 de novembro

My Makeup Imports conquista São Carlos com produtos nacionais e importados de alta qualidade
Beleza, autocuidado e qualidade11h45 - 13 Nov 2025

My Makeup Imports conquista São Carlos com produtos nacionais e importados de alta qualidade

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve
Publieditorial07h37 - 11 Nov 2025

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve

Altanere, o novo empreendimento da Vitta na Vila Nery
Lançamento15h20 - 10 Nov 2025

Altanere, o novo empreendimento da Vitta na Vila Nery

Últimas Notícias