BaianaSystem em São Carlos

Música que sacode o chão e expande a mente: um acerto e tanto pra esse despertar de novo mundo! O som que vem da Bahia e atravessa o Brasil com força de manifesto confirmou pouso na TUSCA 2025. Com letras carregadas de críticas e ritmo, o grupo baiano chega como um reforço simbólico ao tema desta edição: “O Despertar de Um Novo Mundo”.

Depois da revolução proposta em 2024, a TUSCA agora habita o terreno fértil do que nasce após o caos. E nesse novo mundo, a música do BaianaSystem faz ainda mais sentido: um convite ao corpo, ao grito, à ancestralidade e ao movimento. Junto a nomes como Seu Jorge, MC Hariel, CPM 22 e Ana Castela, o grupo integra uma line-up plural que passeia entre gêneros e gerações — com mais de 50 atrações previstas entre os dias 20 e 23 de novembro. A venda de ingressos segue aberta pela plataforma Blacktag, com opção de parcelamento.

A TUSCA é organizada por universitários, mas o impacto extrapola os muros da universidade: gera renda, aquece o turismo e movimenta a cultura da cidade. Fundada pelas atléticas da USP São Carlos (CAASO) e da UFSCar, a edição 2025 conta com a participação das atléticas convidadas: LEU (Unicamp), Mauá, AXIS (UFABC), Eng. Mack (Mackenzie), LAURP (USP), LAP (PUC Campinas) e Atena (UEMG Passos).

Com seis festas, jogos universitários e um novo mundo para ser vivido, a TUSCA 2025 segue construindo sua narrativa — agora com as cordas elétricas, os tambores e os vocais vibrantes do BaianaSystem.

SERVIÇO – TUSCA 2025

Data: de 20 a 23 de novembro

Atrações liberadas até o momento: Seu Jorge, MC Hariel, CPM 22, Ana Castela

Ingressos: pacotes disponíveis no site Blacktag

Classificação etária: 18 anos

Mais informações: @sigatusca

