Até quando a falta de cuidado vai continuar nos ferindo?

Chamados de heróis na pandemia, os coletores pedem a ajuda da população para o descarte correto dos resíduos perfurocortantes. A falta de cuidado no descarte desses materiais já causou 6 acidentes este ano.

E os números poderiam ser muito piores se não fosse a experiência dos coletores que identificaram outras 10 situações de risco com resíduos perfurocortantes antes de se acidentarem. A São Carlos Ambiental realizou o levantamento dos bairros e locais com maior incidência de descarte irregular e infelizmente os estabelecimentos de saúde estão no topo do ranking.

Apesar usarem os melhores equipamentos de proteção individual - EPIs disponíveis do mercado, as finas agulhas ultrapassam a camada de proteção das luvas e reforços dos uniformes e atingem os coletores. Cada vez que isso ocorre, o colaborador passa por atendimento médico, tratamento com medicação específica e monitoramento por 6 meses através de exames sanguíneos periódicos, tudo para garantir a saúde do nosso trabalhador.

Por isso, é importante que cada um faça sua parte e descarte esses materiais de forma segura. Aqui vão algumas orientações:

Com o seu apoio, podemos melhorar muito a segurança dos nossos trabalhadores que tanto contribuem para a limpeza e saúde da nossa cidade!

Para dúvidas, reclamações, elogios e sugestões ligue 0800 770 4557.

