As melhores marcas do mundo country, agora em São Carlos - Crédito: divulgação

Na última quinta-feira (01/06), São Carlos ganhou o novo ponto de encontro para os amantes do estilo Country e Folk. A OxFolk, uma loja especializada em roupas e acessórios country, abriu suas portas repleta de encanto e autenticidade.

Localizada no alto das colinas do novo centro, na Rua São Joaquim, 1714, a OxFolk é um verdadeiro refúgio para os apaixonados pela moda do campo. Com um espaço acolhedor e uma seleção cuidadosa das melhores marcas do mundo, a loja promete encantar a todos que buscam um estilo de vida autêntico e cheio de personalidade.

A OxFolk traz em seu catálogo uma seleção exclusiva das melhores marcas do segmento. Entre elas, destacam-se All Hunter, Docks, West Dust, Zenz Western, Miss Country, Four One, Cinch, Ariat, Fast Back, Power Ropes, Ox Horn, Classic, Top Equine, Partrade, Nocona, Pyramid, Indiana Ranch e Weaver.

No Instagram da OxFolk (@oxfolk), é possível conferir um pouco do que a loja oferece, com fotos inspiradoras que retratam o universo country em toda a sua essência.

A OxFolk nasce com a missão de ser mais do que uma simples loja de roupas e acessórios. Ela representa um espaço onde os apaixonados pelo estilo country podem se reunir, compartilhar histórias e viver a verdadeira essência do oeste americano.

Se você é um entusiasta do estilo country ou está em busca de peças autênticas e de qualidade, não deixe de visitar a OxFolk em São Carlos. Descubra o encanto do universo country e encontre o seu próprio estilo na loja que está encantando a cidade.

Para mais informações e novidades, acesse os canais da Oxfolk clicando aqui!

Leia Também