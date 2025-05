AmorSaúde promove capacitação para médicos de São Carlos

Na última quinta-feira (08/05), o restaurante L'osteria foi palco do evento "Sabor e Saberes", promovido pela AmorSaúde São Carlos. A iniciativa reuniu profissionais de saúde para uma capacitação sobre "IVAS no Outono-Inverno: Abordagens Racionais em Antibioticoterapia", ministrada pelo renomado infectologista Dr. Guilherme Roveri, doutorando em Biotecnologia. O encontro também marcou o lançamento oficial da Central de Relacionamento Médico (CRM) da clínica, estrutura criada para fortalecer o apoio aos profissionais e melhorar o atendimento aos pacientes.

IVAS: Entenda o desafio sazonal

As Infecções das Vias Aéreas Superiores (IVAS) são doenças respiratórias comuns que atingem nariz, garganta, seios da face e ouvidos, como gripes, resfriados, sinusites e faringites. Mais frequentes no outono e inverno, elas se propagam facilmente devido ao clima frio, à baixa umidade do ar e à maior concentração de pessoas em ambientes fechados. Durante a aula, Dr. Guilherme Roveri destacou a importância do uso racional de antibióticos:

"É crucial evitar a prescrição indiscriminada, que contribui para a resistência bacteriana. O evento reforçou protocolos baseados em evidências científicas, alinhando eficácia terapêutica e humanização do cuidado."

CRM: Uma nova era de integração

Idealizada pelo Gerente Geral André Bertollo, a Central de Relacionamento Médico (CRM) surge para otimizar a gestão do corpo clínico da AmorSaúde São Carlos, formado por 89 profissionais de medicina, nutrição, psicologia e fonoaudiologia. Além de organizar agendas e facilitar o agendamento de consultas, a CRM promoverá eventos educacionais e encontros para networking.

"Capacitação e atualização do conhecimento médico beneficiam a todos: clínica, corpo clínico e, principalmente, os pacientes", afirmou André Bertollo, acrescentando: "Queremos oferecer suporte integral aos profissionais, garantindo que tenham mais tempo para se dedicar ao que importa: o cuidado."

Colaboração em prol da saúde pública

O evento destacou a parceria entre setores estratégicos. Para Dr. Guilherme Roveri, a iniciativa simboliza a união necessária para avanços na saúde: "Representar a AmorSaúde nesta capacitação concretiza a aliança entre indústria farmacêutica, instituições de saúde e médicos, todos comprometidos com o bem-estar do paciente por meio de conhecimento atualizado."

Depoimentos do corpo clínico

Profissionais presentes celebraram a iniciativa. Dr. Samuel Clarindo, da clínica geral, ressaltou: "A AmorSaúde é vital para a sociedade pela acessibilidade que oferece. O evento foi objetivo e produtivo, sem perder tempo com superficialidades." Já a Dra. Letícia Piana, pediatra, enfatizou o compromisso da clínica: "Essa capacitação reforça nossa atualização em temas urgentes e a preocupação com um atendimento integral aos pacientes."

Dr. Helder Almada, Responsável Técnico da AmorSaúde São Carlos, também compartilhou sua experiência: "Evento bastante rico em informações, tanto as expostas pelo palestrante Guilherme quanto as debatidas com colegas. Causa um ar de acolhimento muito agradável! Sou grato à gerência da AmorSaúde por esse convite e estou ansioso para as próximas."

Um legado para o futuro

O "Sabor e Saberes" não apenas atualizou os participantes sobre desafios clínicos sazonais, mas também lançou as bases para uma gestão mais eficiente e colaborativa na AmorSaúde São Carlos. Com a CRM em operação, a expectativa é que a iniciativa sirva de modelo para outras unidades, elevando o padrão de cuidado em saúde na região.

