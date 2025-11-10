Altanere, o novo empreendimento da Vitta na Vila Nery

A Vitta Residencial acaba de lançar o Altanere, seu terceiro empreendimento em São Carlos, marcando uma nova fase de expansão da construtora. Localizado na Vila Nery, um dos bairros mais tradicionais da cidade, o residencial reúne projeto moderno, lazer completo, plantas confortáveis e condições facilitadas para quem deseja conquistar o primeiro imóvel ou investir em qualidade de vida.

Um novo capítulo da Vitta em São Carlos

Com o sucesso do Sonata, lançado em 2023 e já em fase final de obras, a Vitta reforça seu compromisso de oferecer moradias acessíveis e com excelente qualidade de acabamento. O Altanere traduz essa essência: um projeto planejado para o dia a dia das famílias, com funcionalidade, conforto e excelente localização, a apenas cinco minutos do centro e com fácil acesso à Rodovia Washington Luís.

Torre única, lazer completo e plantas versáteis

O empreendimento conta com apartamentos de dois dormitórios, em cinco opções de plantas, com metragens entre 45,90 m² e 50,31 m², com ou sem varanda, além das unidades garden, que possuem área externa privativa e metragem ainda maior. A torre única valoriza a exclusividade, enquanto os mais de dez ambientes de lazer, todos entregues equipados e decorados, oferecem momentos de convivência e bem-estar.

Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, salão de festas climatizado, espaço fitness com equipamentos semiprofissionais e miniquadra.



Condições que facilitam a conquista da casa própria

Durante o lançamento, a construtora oferece entrada parcelada e documentação gratuita, ampliando as oportunidades para quem busca sair do aluguel ou investir com segurança. É a Vitta Residencial reforçando seu propósito de tornar o acesso à moradia de qualidade cada vez mais possível.

Solidez e confiança que fazem a diferença

A Vitta Residencial é referência em solidez e inovação. Desde 2021, a empresa mantém presença contínua em São Carlos, com dois empreendimentos: um pronto para morar e outro em construção. Fundada em 2010, em Ribeirão Preto (SP), a construtora já lançou mais de 40 mil unidades habitacionais e entregou mais de 25 mil unidades. São 140 empreendimentos lançados, sendo mais de 85 já entregues, em cidades nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Com o Altanere, a Vitta reforça sua presença em São Carlos e reafirma seu propósito de oferecer moradia de qualidade e acessível para mais famílias da região.

Vitta São Carlos

Central de vendas: Rua Dona Alexandrina, 1060 – Centro

Telefone e Whatsapp: 0800 942 4380

www.vittaresidencial.com.br