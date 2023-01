ADN Construtora alcança liderança de vendas nas cidades em que atua no interior de SP

Gráfico mostra as principais cidades em que a ADN Construtora conquistou a liderança em vendas -

Fundada em 2011, a ADN Construtora conquistou a liderança de vendas em 2022 em todas as regiões que atua. Em algumas cidades, chega a ter mais de 70% de market share. Segundo dados de mercado, a construtora acompanhou e divulgou o posicionamento da marca frente aos seus concorrentes do setor, desbancando inclusive grandes nomes do segmento.

De acordo com o CEO da ADN Construtora, Pedro Donadon, os ótimos resultados devem-se a vários fatores que vão desde plantões de vendas com apartamentos decorados e óculos de realidade virtual, companhas disruptivas para o setor, ampliação de canais de vendas online, assim como a oferta de produtos diversificados para diferentes públicos e necessidades. “Atribuímos também o crescimento de vendas ao fato de termos equipes de consultores especializados, ao alto investimento em mídias, à ampliação do aumento do teto do Programa Habitacional do Governo Federal e ao aumento do prazo de financiamento. Além é claro, da satisfação dos nossos clientes que indicam a ADN para seus amigos e familiares”, comenta.

Clientes durante evento de entrega de chaves do Parque das Acácias, em São Carlos.

A ADN é conhecida pelo seu crescimento exponencial dos últimos anos, por superar a marca de 5 mil apartamentos entregues e atingir um VGV de R$ 41 milhões de reais em 2022, o mais alto registrado em sua história. Para 2023, a expectativa de é lançar 1 bilhão em VGC e atingir 700 milhões de vendas.

Também em 2022, a ADN foi eleita a 35ª maior construtora do Brasil pelo ranking INTEC e, atualmente, conta com mais de 650 colaboradores, 16 canteiros de obras em atividade, 4 mil unidades em construção e 16 mil a serem lançadas até 2025.

Presente em mais de 23 cidades do estado de São Paulo, recentemente, a empresa anunciou a criação do Grupo ADN que prevê a expansão de seus negócios em novas cidades como Campinas, Piracicaba e Santa Bárbara D'Oeste que terão lançamentos agora em 2023. “Somos reconhecidos pelos diferenciais em nossos empreendimentos e isso se reflete no número de vendas. Além disso, assumimos com cada um de nossos clientes o compromisso de encantá-los desde a compra até a entrega do seu futuro lar”, finalizou Pedro Donadon.

