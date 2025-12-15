(16) 99963-6036
Ademicon inaugura loja em São Carlos e amplia acesso a soluções financeiras planejadas

15 Dez 2025 - 12h55Por Jéssica C.R.
A Ademicon, maior administradora independente de consórcios do Brasil, acaba de inaugurar uma unidade em São Carlos, ampliando sua atuação no interior paulista e oferecendo novas alternativas de planejamento financeiro para a população. Com mais de 30 anos de mercado, a empresa atua nos segmentos de imóveis, veículos e serviços, com soluções personalizadas e sem cobrança de juros.

A chegada da loja física à cidade representa um reforço importante para o desenvolvimento econômico local, além de facilitar o atendimento direto e personalizado aos clientes da região. Segundo a empresa, a presença em São Carlos permite maior proximidade com o público, fortalecendo o relacionamento e oferecendo orientação especializada para quem busca realizar sonhos de forma planejada e segura.

A missão da Ademicon é justamente auxiliar os clientes na conquista de seus objetivos, como a compra da casa própria, aquisição de veículos ou contratação de serviços, por meio do consórcio, uma modalidade que se destaca por não ter juros, apenas taxas administrativas.

A nova unidade está localizada na Rua Alberto Lanzoni, 127, Loja 8, no Parque Santa Felícia Jardim, em São Carlos, ao lado da pista de skate do bairro, ponto de referência conhecido pelos moradores da região. O espaço foi pensado para proporcionar conforto, transparência e atendimento qualificado aos clientes.

Com a inauguração, a Ademicon reforça seu compromisso com a cidade e região, contribuindo para a educação financeira e oferecendo alternativas acessíveis para quem deseja planejar o futuro com responsabilidade.

