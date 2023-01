Ação do Sinhá Junqueira estimula doação de sangue

Ação teve objetivo de estimular e inspirar a população a tornar a doação de sangue um hábito -

Os estoques dos bancos de sangue sofrem queda durante os períodos de férias. Assim, toda e qualquer ação é válida para conscientizar as pessoas sobre a importância da doação de sangue, sempre visando futuros doadores.

Pensando nisso, os funcionários do Hospital Materno-Infantil Sinhá Junqueira se uniram em uma campanha interna, na quarta-feira (10), para doar sangue e salvar vidas. Ao todo, 43 pessoas, entre médicos, enfermeiros, funcionários da nutrição e administrativo participaram desta ação do bem. Para isso, contaram com a parceria do Fujisan Hemac Banco de Sangue, que levou os equipamentos necessários e equipe de coleta para uma estrutura preparada no auditório da maternidade.

Segundo o Diretor Médico do Sinhá Junqueira, Octávio Pella Legramandi, o objetivo da ação é ajudar a repor os estoques, além de estimular e inspirar a população a tornar a doação de sangue um hábito.

“Sempre temos muitos casos de crianças com leucemias e outras doenças que precisam frequentemente de transfusões. Então, nossa equipe teve a ideia de fazer essa ação interna, do bem, já que vivenciamos essas necessidades todos os dias”, afirma o Dr. Octávio.

Quer doar?

De acordo com o Ministério da Saúde, 16 a cada mil habitantes são doadores de sangue no Brasil. O percentual corresponde a 1,6% da população brasileira e está dentro dos parâmetros preconizados pela Organização Mundial da Saúde, que recomenda que 1% a 3% da população de cada país seja doadora.

A pasta reforça, porém, que ações de incentivo são importantes para lembrar que a doação de sangue salva muitas vidas. Para quem deseja fazer parte desta campanha do bem, basta procurar o hemocentro da sua cidade. Uma única doação de sangue, de 450 ml, é suficiente para salvar a vida de até quatro pessoas.

Leia Também