A FEVER, o maior cover de Aerosmith do Brasil, se apresenta em São Carlos

Ingressos antecipados têm até 40% de desconto

29 Out 2025 - 17h30Por Da redação
Prepare-se para uma noite de puro rock’n’roll em São Carlos. No sábado, 8 de novembro de 2025, a banda A FEVER, reconhecida como o maior cover do Aerosmith no Brasil, sobe ao palco do Liberty Music Hall prometendo uma apresentação cheia de energia, atitude e os grandes sucessos de Steven Tyler e companhia.

O show está marcado para as 20h e deve levar o público a uma viagem pelos anos dourados do rock, com clássicos que marcaram gerações e performances que homenageiam fielmente uma das maiores bandas do mundo.

Os ingressos antecipados estão à venda com descontos de até 40%, podendo ser adquiridos pelo site www.sp2producoes.com.br ou pelo WhatsApp (16) 98170-7575.

O Liberty Music Hall fica na Rua Conde do Pinhal, 2919, no Centro de São Carlos. Rock, atitude e emoção aguardam os fãs para uma noite inesquecível.

