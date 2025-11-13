9ª Festa do Torresmo anima Santa Eudóxia nos dias 15 e 16 de novembro

A tradicional Festa do Torresmo de Santa Eudóxia chega à sua 9ª edição e promete agitar o distrito neste fim de semana, dias 15 e 16 de novembro, com uma programação especial em comemoração aos 113 anos de Santa Eudóxia como distrito de São Carlos.
O evento será realizado na Praça Municipal 500 Anos, reunindo barracas típicas, música ao vivo e muito entretenimento para moradores e visitantes.
Programação – Sábado (15/11)
19h30 – Grupo Mistura Sertaneja
Tributo a Matogrosso & Mathias
21h00 – Betinho Maxx
Programação – Domingo (16/11)
11h00 – Encontro de Violeiros
15h00 – Nego Silva
19h00 – Rudi & Robson
21h00 – João Pedro & Zé Paulo
Além dos shows musicais, o público poderá aproveitar diversas barracas típicas, comidas tradicionais e, claro, muito torresmo preparado na hora, marca registrada da festa.
O evento é organizado pela Eventos Carrara em parceria com o grupo Amigos de Santa Eudóxia.
A entrada é gratuita.