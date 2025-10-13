4ª edição do Orquídeas & Arte chega à Estação Ferroviária de São Carlos

Nos dias 18 e 19 de outubro, das 9h às 17h, a Estação Ferroviária de São Carlos será palco do 4º Orquídeas & Arte, um evento que promete encantar os visitantes com flores, artesanato, gastronomia e conhecimento.
A programação conta com mais de 20 expositores, trazendo trabalhos exclusivos em plantas ornamentais, arranjos, peças artesanais e diversas opções na praça de alimentação. Além disso, duas atividades gratuitas irão complementar a experiência dos participantes:
Sábado (18), às 14h: palestra com a equipe da Suculentas & Cia, abordando curiosidades e cuidados com as plantas.
Domingo (19), às 10h: curso especial sobre cultivo de orquídeas, ministrado pelo engenheiro agrônomo Márcio Vanique, do Orquidário Recanto.
A entrada é solidária: cada visitante deve levar 1 litro de leite, que será doado ao Projeto CorAção de São Carlos, fortalecendo a ação social junto à comunidade.
Segundo os organizadores, o evento é uma oportunidade de aprendizado, lazer e solidariedade. “Além da beleza das orquídeas e do artesanato, queremos proporcionar momentos de troca de experiências e apoiar causas importantes”, destacam.
Veja na galeria de fotos os expositores que estarão presentes no evento
Local: Estação Ferroviária de São Carlos
Dias: 18 e 19 de outubro
Horário: das 9h às 17h
Entrada: 1 litro de leite (doação)