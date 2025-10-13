4ª edição do Orquídeas & Arte chega à Estação Ferroviária de São Carlos

Nos dias 18 e 19 de outubro, das 9h às 17h, a Estação Ferroviária de São Carlos será palco do 4º Orquídeas & Arte, um evento que promete encantar os visitantes com flores, artesanato, gastronomia e conhecimento.

A programação conta com mais de 20 expositores, trazendo trabalhos exclusivos em plantas ornamentais, arranjos, peças artesanais e diversas opções na praça de alimentação. Além disso, duas atividades gratuitas irão complementar a experiência dos participantes:

Sábado (18), às 14h: palestra com a equipe da Suculentas & Cia, abordando curiosidades e cuidados com as plantas.

Domingo (19), às 10h: curso especial sobre cultivo de orquídeas, ministrado pelo engenheiro agrônomo Márcio Vanique, do Orquidário Recanto.

A entrada é solidária: cada visitante deve levar 1 litro de leite, que será doado ao Projeto CorAção de São Carlos, fortalecendo a ação social junto à comunidade.

Segundo os organizadores, o evento é uma oportunidade de aprendizado, lazer e solidariedade. “Além da beleza das orquídeas e do artesanato, queremos proporcionar momentos de troca de experiências e apoiar causas importantes”, destacam.

Veja na galeria de fotos os expositores que estarão presentes no evento

Local: Estação Ferroviária de São Carlos

Dias: 18 e 19 de outubro

Horário: das 9h às 17h

Entrada: 1 litro de leite (doação)

Leia Também