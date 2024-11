1º Murph Garage Sanca 2024: Um desafio para superar limites

O Garage Murph Challenge promete testar seus limites e proporcionar uma experiência inesquecível. O evento, organizado pela Garage Sanca em parceria com a Track Field, acontecerá no dia 30 de novembro, das 8h às 18h. Os participantes terão como desafio, 1600 metros de corrida, 100 pull ups ,200 push ups, 300 agachamentos e finaliza com 1.600 metros de corrida serão 3 categorias sendo elas Iniciante , Intermediário e Rx . Além do desafio físico os participantes poderão desfrutar de um café da manhã especial e terão a oportunidade de competir em três categorias diferentes.

As inscrições podem ser realizadas até dia 27/11.

As inscrições podem ser realizadas pelo aplicativo TFSports ou através do link Acesse aqui.

Kit exclusivo para participantes

Por R$ 79,90, o kit do evento inclui:

Troféu exclusivo

Camiseta Thermodry da Track Field

Gym bag

Coqueteleira

Boné Dry Fit Garage Sanca

Avaliação gratuita com nutricionista

Descontos em suplementos, liberação miofascial, dermatologista, esteticista e marmitas fitness

Vale picolé e vale chopp

Serviço

Dia: 30/11/2024 - das 8h às 18h

Local: Avenida São Gabriel, 136, Jd. Paulista