1º Festival do Morango acontece nos dias 3 e 4 de outubro na Praça da XV

A Praça da XV será palco do 1º Festival do Morango, que promete agitar o centro da cidade nos dias 3 e 4 de outubro, das 15h às 22h. O evento reúne gastronomia, música e diversão para toda a família, com entrada gratuita.

Além das tradicionais sobremesas com morango, os visitantes poderão experimentar mais de 20 opções gastronômicas, incluindo pratos da culinária internacional, com destaque para a gastronomia venezuelana e francesa, além de delícias típicas como os pastéis doces recheados com morango, xica doida doce com morango e chopp de morango.

A programação musical conta com apresentações do DJ Ligero e do cantor Fábio Barros, garantindo animação ao público ao longo dos dois dias de evento.

Para as crianças, o festival também preparou uma área kids especial, oferecendo lazer seguro e divertido para os pequenos enquanto os adultos aproveitam as atrações.

Local: Praça da XV

Datas: 3 e 4 de outubro

Horário: 15h às 22h