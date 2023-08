1ª Corrida Proanimal São Carlos será no dia 22 de outubro

A ONG Proanimal, atuante na cidade de São Carlos, desde 2017, realiza o trabalho de resgates e cuidados com animais abandonados e/ou vítimas de maus tratos. Ao todo já foram realizados mais 672 resgates de cães e gatos, além de auxílio com castração e consultas veterinárias para mais de 185 famílias em situação de vulnerabilidade econômica e mais de 600 adoções.

Entretanto, a ONG Proanimal ainda não possui uma sede própria e, desde quando surgiu a Proanimal, a instituição utiliza para abrigar os animais uma casa que foi cedida sem custos, sendo necessário apenas arcar com as contas de água e energia.

Entretanto, em dezembro de 2022, a diretoria da Associação recebeu a triste notícia de que não seria mais possível utilizar esse imóvel de forma gratuita e foi dado o prazo de 12 meses para fosse realizada a compra do imóvel no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), caso a compra não seja realizada a Associação deverá deixar o imóvel no prazo estabelecido, ou seja, em janeiro de 2024.

Desde o início do ano já foram realizados diversos eventos, campanhas e, até o momento, foi arrecadado R$35.838,61 e para conseguir levantar 1/3 do valor pedido pela nossa casa, a ONg irá realizar a sua 1ª Corrida Beneficente em prol dos animais.

A 1ª Corrida Proanimal São Carlos irá acontecer no dia 22 de outubro (domingo) com concentração às 7h atrás do Swiss Park. O evento contará com 3 modalidades: corrida, caminhada e cãominhada.

Haverá premiação para os primeiros colocados e diversos sorteios para todos os participantes. O evento ainda contará com música ao vivo, venda de comidas, chopp e refrigerantes.

Além disso, a 1ª Corrida Proanimal São Carlos contará com todo o apoio da Prefeitura Municipal de São Carlos e de vários patrocinadores que acreditam na causa e estão ajudando que a corrida ocorra.

Para participar da 1ª Corrida Proanimal São Carlos e garantir o seu kit, basta se inscrever através desse link:

https://esportecorrida.com.br/eventoproanimal2023

