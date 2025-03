17Âª Semana de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de SÃ£o Carlos

A Semana de Engenharia, Arquitetura e Agronomia tem por objetivo transformar a AEASC em um fórum permanente de discussão de temas importantes e atuais, como a tecnologia e sustentabilidade. Busca ainda divulgar as potencialidades nas áreas da Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geociências, destacando bons exemplos e divulgando novas tecnologias, a fim de propiciar o aperfeiçoamento dos projetos e serviços prestados e garantir que mecanismos de sustentabilidade sejam aplicados.

A 17ª Semana de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Carlos será realizada de 11 a 13 de março de 2025, a partir das 19h, na sede da AEASC com transmissão ao vivo pela página do Youtube da AEASC (https://www.youtube.com/@aeascsaocarlos6387). O tema dessa edição é "Tecnologias, Sustentabilidade e Resiliência em Tempos de Mudanças", com apresentações que abordarão o uso de novas tecnologias na área da engenharia, sustentabilidade relacionada à industrialização e resiliência aos desafios dos novos tempos.

Abaixo a programação completa:

11 de março de 2025

Abertura oficial com palestra institucional do CREA-SP, com o Chefe da UGI São Carlos Marcio Rezende dos Santos

Marcio é responsável pela gestão do Conselho Regional de Engenharia na região de São Carlos, Descalvado, Ibitinga, Bariri e adjacências.

Palestra: "São Carlos, cidades e campos: o desafio da resiliência em tempos de mudança", com o Pesquisador Prof. Dr. Silvio Crestana.

Silvio Crestana foi Diretor-Presidente da Embrapa de janeiro de 2005 a julho de 2009. Graduado em Física, é pesquisador da Embrapa-Instrumentação desde 1984, um dos seus fundadores e chefe-geral entre 1992 e 1997. Obteve mestrado em Física Básica (Ótica Não-Linear) e doutorado em 1985 pelo Instituto de Física e Química de São Carlos/USP, atuando em Física Aplicada a Solos, Radiações e Teoria da Imagem, tendo realizado a parte experimental da tese em Trieste e Roma, na Itália.

12 de março de 2025

Palestra: "O uso de vants para aerolevantamentos e suas aplicações na engenharia", com o Geógrafo Anderson Vito.

Anderson Vito é Geógrafo especialista em geoprocessamento. Responsável Técnico da Xmobots pela área de Aerolevantamento perante o CREA e ao Ministério da Defesa. Especialista em serviços e geoprocessamento na Xmobots, atua no setor de novos produtos colocando em prática o know-how obtido em 8 anos de experiência no setor.

13 de março de 2025

Palestra: "Woodframe - A união entre industrialização, desempenho e sustentabilidade", com o Engenheiro Civil Guilherme Correa Stamato.

Guilherme é Engenheiro Civil formado pela EESC-USP-São Carlos em 1995, mestrado (1998), doutorado (2002) em Estruturas no Laboratório de Madeiras e de Estruturas de Madeira (LaMEM) do Departamento de Engenharia de Estruturas (SET) da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) da Universidade de São Paulo (USP), especialização no Advanced Engeneered Wood Composites Center, da Universidade de Maine, EUA (2001). Pós-doutoramento em Pontes de Madeira de 2002 a 2003 no LaMEM/SET/EESC/USP.

O evento é gratuito e as inscrições poderão ser feitas pelo site www.aeasc.net ou pelo sympla https://www.sympla.com.br/evento-online/17-semana-de-engenharia-arquitetura-e-agronomia-de-sao-carlos/2830895.

Informações pelo telefone (16) 3368-1020.

Realização: Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos - AEASC

Apoio: CREA-SP e Xmobots