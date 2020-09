Vereadores pedem expulsão de médico acusado de negar atendimento a pacientes na USF do Zavaglia

Crédito: Arquivo/SCA

Na sessão ordinária da Câmara desta terça-feira (29), os vereadores de São Carlos fizeram diversas críticas a um médico da rede pública de saúde. O médico se negou a realizar atendimento na USF do bairro Zavlaglia.

O vereador Dimitri Sean afirmou que recebeu uma ligação na segunda-feira de um munícipe pedindo para ele ir até a Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro Zavaglia, uma vez que tinha um médico se negando a atender pacientes.

De acordo com o vereador, a informação que levantou no local era que o médico estava se negando a atender os pacientes alegando se sentir inseguro na unidade e que só começaria atender se tivesse uma viatura da Guarda Municipal. O Secretário de Saúde, Marcos Palermo, também estava presente e constatou a conduta do médico.

Dimitri disse que o médico José Evandro Marques Gomes já foi agredido por moradores, pois tem o costume de gritar com pacientes e chamá-los de gordos.

Existe uma sindicância da Prefeitura em andamento contra o médico e, na ocasião da sessão, cogitou-se a possibilidade um movimento para instauração de processo administrativo disciplinar contra o referido profissional.

O presidente da Comissão de Saúde, Elton Carvalho, apresentou denúncias com cerca de 200 páginas relatando a conduta do profissional e antecipou que pretende protocolar uma representação no Ministério Público. Leandro Guerreiro pediu expulsão do Médico.

Roselei Françoso informou durante a sessão que a Prefeitura faria nesta quarta-feira (30) uma reunião para debater o caso.

