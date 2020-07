Vereadores convocam Santa Casa para explicar atendimento de portas fechadas

Crédito: SCA

O vereador Paraná Filho protocolou, na sessão desta terça-feira (30), um pedido convocando a Secretaria Municipal de Saúde e a provedoria da Santa Casa para uma reunião, no formato de audiência pública, na próxima quinta-feira, para debater sobre o hospital deixar de realizar atendimento sem encaminhamento.

A Santa Casa pretende tomar a medida, tendo em vista que tem pretensão de criar 10 novos leitos de UTI para paciente com coronavírus.

O vereador Elton Carvalho, presidente da Comissão de Saúde da Câmara, fez uma moção de apelo ao prefeito Airton Garcia pedindo para que a Santa Casa continue atendendo a população normalmente e não apenas atendimentos referenciados.

“Temos problemas com equipamentos danificados, como raio-x das UPAs, faltam profissionais nas unidades e até mesmo exames laboratoriais não é sempre que têm. As UPAs não vão ter condição para atender a população com qualidade”.

Na mesma esteira, Dimitri Sean afirmou que antes da pandemia as UPAs já enfrentavam dificuldade para realizar atendimento.

Paraná Filho foi polêmica em seu discurso e afirmou que a atitude do hospital é de um mercenário.

O vereador argumentou que a Câmara foi solícita e ajudou o hospital, aprovando um remanejamento de mais de R$ 3 milhões para a criação de mais leitos de UTI e na ocasião não se falou de referenciamento.

“Não podemos ser surpreendido com essa história que a Santa Casa não tem capacidade para atender baixa complexidade. A Santa Casa quer colocar uma faca no nosso pescoço, isso é atitude de mercenário, se aproveitar de uma pandemia para forçar uma situação que necessária, mas não agora”.

