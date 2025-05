Vereadora Larissa Camargo comemora a vitória do diálogo e a construção de uma memória histórica mais justa

Larissa Camargo destacou que essa mudança é fruto da mobilização popular e do esforço coletivo - Crédito: Divulgação

Na manhã do dia 15 de maio, uma importante reunião marcou o avanço no debate sobre a memória e a identidade histórica de São Carlos. O encontro, realizado entre o vereador Gustavo Pozzi, a vereadora Larissa Camargo e representantes dos coletivos negros Sancabbs, NEAB, Unegro e Caascar, teve como pauta o projeto de lei que propunha a criação da “Semana Conde do Pinhal”.

A reunião foi conduzida em um clima de respeito, escuta ativa e abertura ao diálogo. O vereador Gustavo Pozzi demonstrou disposição para ouvir as demandas apresentadas pelos coletivos e pelo gabinete da vereadora Larissa, reconhecendo a importância de valorizar os feitos históricos do Conde do Pinhal, mas sem apagar ou silenciar seu envolvimento com a escravidão.

Durante a conversa, foram apresentados argumentos que destacam a necessidade de revisitar criticamente os marcos comemorativos da cidade, reconhecendo que a construção da história de São Carlos envolve múltiplas vozes, especialmente as do povo negro, que há séculos contribui com trabalho, cultura e resistência, muitas vezes à margem do reconhecimento oficial.

Como resultado do diálogo, houve consenso de que a proposta inicial será reformulada. A "Semana Conde do Pinhal" sinalizará um compromisso com a construção de uma memória mais justa, plural e antirracista.

A vereadora Larissa Camargo destacou que essa mudança é fruto da mobilização popular e do esforço coletivo para que o município avance em direção a uma cultura de respeito à diversidade e à verdade histórica. “Valorizar o debate e reconhecer o passado em todas as suas dimensões é essencial para que possamos construir um futuro mais digno para todas e todos”, afirmou.

A reunião demonstrou que, mesmo com diferenças políticas, é possível construir pontes e encontrar caminhos comuns quando há escuta, responsabilidade pública e compromisso com a justiça.

Leia Também