Larissa Camargo propõe Programa de Atendimento a Vítimas de Violência Sexual

Larissa informou que a iniciativa tem como objetivo regulamentar e estruturar a rede proteção integrada - Crédito: Divulgação

A vereadora Larissa Camargo (PCdoB) protocolou, junto a Secretaria Municipal de Saúde nesta semana, uma indicação de Projeto de Lei que propõe a criação do Programa Municipal de Atendimento a Vítimas de Violência Sexual em São Carlos, o Pavas. Proposta visa garantir acolhimento humanizado, assistência multidisciplinar e acesso a direitos às vítimas de violência sexual no município.

Em reunião com o executivo a vereadora que é ex-conselheira tutelar informou que a iniciativa tem como objetivo regulamentar e estruturar a rede proteção integrada, assegurando atendimento médico, psicológico, jurídico e social especializado para vítimas desse tipo de violência.

De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registra, em média, um caso de violência sexual a cada 10 minutos. No entanto, muitas vítimas não recebem o suporte necessário devido à falta de políticas públicas eficientes. O projeto da vereadora busca mudar esse cenário no município, estabelecendo diretrizes claras para o atendimento emergencial, a prevenção e o acompanhamento pós-trauma.

O Projeto foi discutido com técnicos da rede de atendimento e atenção à saúde e será apreciado pelo município para regulamentação em breve.

