Vereador Sérgio Rocha pede que Prefeitura providencie os reparos em cratera aberta no Jardim Munique

O vereador Sérgio Rocha apresentou, novamente, uma moção de apelo à Prefeitura Municipal solicitando os reparos necessários para conter voçoroca que avança em direção à rede elétrica e as residências no Jardim Munique do local, tendo inclusive a defesa civil elaborado laudo sobre o risco de o problema se agravar.

“Desde a apresentação do documento até a presente data nada foi feito no local para solucionar o problema, mas são constantes as reclamações de moradores do Jardim Munique preocupados com o avanço da cratera em direção das residências e da rede elétrica”, declarou Sérgio Rocha.

Segundo o vereador, o problema está relacionado à tubulação da Rua Hermano Bonfim da Silva, que joga água no local e contribuindo com a disseminação do mau cheiro e um aumento significativo da voçoroca.

“O retorno do período de chuvas irá agravar o problema da voçoroca, por isso é necessário que a Prefeitura tome providências para interromper o crescimento da voçoroca, que já tem 8 metros de profundidade e avança em direção a rede elétrica e as residências no Jardim Munique”, concluiu o vereador.

