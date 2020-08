Vereador Sérgio Rocha acompanha entrega de veículos do Governo Federal para São Carlos

Crédito: Divulgação

O vereador Sérgio Rocha esteve representando o Deputado Paulo Freire (PR) em Araraquara no dia 14 deste mês para acompanhar a entrega pelo Governo Federal, através da pasta da Ministra Damares, de um veículo destinado ao Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de São Carlos, conselho este vinculado a Secretária Municipal de Cidadania e Assistência Social.

A aquisição do veículo ocorreu através de emenda parlamentar do Deputado Federal Paulo Freire (PR) e será usado no desenvolvimento das atividades do conselho para avaliar as condições de atendimento e de proteção ao idoso em nossa cidade.

Na ocasião esteve presente Ricardo Pagan representando a Secretária Glaziela Cristiani Solfa Marques da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social.

Por fim, Sérgio Rocha agradeceu os recursos destinados por emenda pelo Deputado Paulo Freire ao nosso município pois contribuí para que a Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social possa melhorar ainda mais o atendimento prestado aos moradores de São Carlos.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também