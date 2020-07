Vereador Rodson visita conclusão das obras de contenção do leito do Córrego Gregório

Crédito: Divulgação

O vereador Rodson Magno do Carmo (PSDB) visitou a obra realizada para contenção do leito do córrego do Gregório recentemente concluída no cruzamento da rua São Paulo com a avenida Comendador Alfredo Maffei, ocasionada devido as fortes chuvas ocorridas no mês de Janeiro.

No inicio de fevereiro o vereador havia solicitado a prefeitura por meio de requerimento o conserto urgente da cratera devido a gravidade da erosão, pois no local são lançadas grandes quantidades de águas pluviais e se ocorressem novamente fortes chuvas, a situação se agravaria pois todas as galerias estavam destruídas.

Rodson constatou que a obra está muito bem estruturada e parabenizou o Secretário Municipal de Serviços Públicos Mariel Olmo pelo trabalho. “Esse esforço feito pelo secretário Mariel e pelo prefeito Airton Garcia de realizar essa obra com recursos próprios da prefeitura demonstra a preocupação que tem com a população da cidade, pois essa região do fórum tem grande fluxo de veículos e pedestres e precisava muito ser concluída rapidamente” – concluiu o vereador.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também