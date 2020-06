Vereador Rodson solicita término da obra de contenção do muro do pontilhão da Travessa Oito e reparo em calçadas

Crédito: Divulgação

O vereador Rodson Magno do Carmo (PSDB) esteve no ultimo final de semana a pedido dos moradores da região da Vila Prado, no Pontilhão da Travessa Oito, para averiguar a situação do muro de pedra que serve de contenção da linha férrea e constatou que o mesmo continua sem as devidas benfeitorias. Esse muro no inicio do ano sofreu uma queda devido as fortes chuvas ocorridas e chegou na ocasião a atingir um veículo que passava pelo local.

Com o desmoronamento das pedras também ocasionaram danos no calçamento, onde transitam centenas de pessoas por dia, podendo ocorrer acidentes, sendo assim apontou que há necessidade de reparo também das calçadas.

O vereador encaminhará ofício a prefeitura municipal para que providencie o mais rápido possível os reparos necessários nesse importante acesso, que liga a região central com a Vila Prado, localizado na Rua Itália com a Rua José Bonifácio.

Rodson argumentou que é dever do vereador zelar pela manutenção do patrimônio público, bem como pela integridade física de seus cidadãos, pois a omissão pode ocasionar acidentes e consequências desagradáveis.

