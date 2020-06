Vereador Rodson solicita o restabelecimento da iluminaçao no pontilhão da travessa 8

Crédito: Divulgação

O vereador Rodson Magno do Carmo (PSDB) solicitou a prefeitura municipal através da secretaria municipal de serviços públicos o restabelecimento da iluminaçao no pontilhão da Rua Itália com a Rua José Bonifácio, popularmente conhecido como pontilhão da travessa oito, localizado na Vila Prado.

Essa passagem sob a linha férrea é um importante acesso que liga a região central a Vila Prado e devido à falta de iluminação está causando muita insegurança nas pessoas que transitam no local podendo contribuir também para a ocorrência de acidentes e atropelamentos de pedestres.

Rodson destaca que a iluminação pública é essencial nos centros urbanos, é um instrumento de cidadania e permite a população desfrutar dos espaços públicos no período noturno com mais segurança.

