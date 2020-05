Vereador Rodson solicita a Prefeitura instalação de barreiras sanitárias para prevenção da Covid-19

Crédito: Divulgação

O vereador Rodson Magno do Carmo (PSDB) protocolou na sessão desta terça-feira, 26, requerimento solicitando a prefeitura a instalação de barreiras de fiscalização sanitárias nos acessos de entrada da cidade, como mais uma medida de prevenção da proliferação do novo coronavírus no município.

O vereador argumenta que várias cidades estão tomando essas medidas e que as barreiras de fiscalização sanitárias são recomendadas e tem como objetivo controlar a entrada de pessoas de outros municípios na cidade, pois pode-se verificar se elas apresentam algum sintoma da Covid-19 e assim impedir o seu acesso.

Devido aos decretos publicados pelo governador João Doria concedendo os feriados antecipados, pode haver uma grande quantidade de pessoas vindo para o interior o que prejudica o isolamento.

A Prefeitura por sua vez entende que é importante utilizar todas as formas de prevenção e diz que vai atender à solicitação do vereador e ampliar as barreiras que já vem sendo realizadas pela Polícia Militar do Estado em conjunto com a Guarda Municipal, Vigilância Epidemiológica, Depto de Saúde, Agentes da Secretaria de Habitação, Defesa Civil e Procon com orientações para prevenção.

Rodson agradeceu ao secretário de governo Edson Fermiano por mais essa proposiçao acolhida e diz que - "não podemos relaxar na prevenção dessa doença, enquanto não tivermos um remédio ou uma vacina, temos que prevenir o contágio" - completou o vereador.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também