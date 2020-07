Vereador rodson pede o reparo no totem de semáforo na esquina rua 7 de Setembro com Dona Alexandrina

Crédito: Divulgação

O vereador Rodson Magno do Carmo (PSDB) constatou na tarde desta terça feira 14, que o totem do semáforo localizado na esquina das Ruas Sete de Setembro com Dona Alexandrina sofreu avarias devido a um acidente e precisa ser urgente reparado.

Devido o dano, ocasionou o não funcionamento da contagem regressiva do semáforo que têm várias utilidades, a principal delas é permitir que o motorista seja informado da sinalização e tenha a noção do tempo e do que vai acontecer, sendo também muito útil aos pedestres, pois informa o tempo que falta para o sinal abrir ou fechar.

Rodson encaminhou a Secretaria Municipal de Transporte e Transito a solicitação para que o reparo seja realizado o mais breve possível para que não traga nenhum prejuizo a motoristas e pedestres.

