Vereador Rodson pede a manutenção do banheiro público do Mercado Municipal

O vereador Rodson Magno do Carmo (PSDB) esteve na última sexta-feira, 3, visitando às instalações do banheiro público do Mercado Municipal, acompanhado do secretário municipal de agricultura e abastecimento Caio Solci, onde constatou as precárias condições que se encontram os sanitários e solicitou ao secretário a devida manutenção.

Rodson constatou que os banheiros apesar de terem passado por uma reforma no ano passado, já apresentam péssimo estado de conservação, vasos sanitários quebrados, espelhos que foram instalados já não existem mais, portas que não fecham, muito mau cheiro entre outros problemas.

Rodson pede a população que utiliza esse equipamento que o conserve pois trata-se de um bem necessário para essa região do comércio, para que assim o dinheiro público não precise ser gasto sempre nas mesmas coisas, podendo ser investido em outros bens necessários a população.

Rodson argumentou “estou muito preocupado com as condições desses banheiros, pois eles são utilizados por muitas pessoas, incluindo taxistas, pessoas que ali trabalham e que necessitam desse equipamento público e consumidores que fazem compras nas muitas lojas existentes naquela região e em tempos de pandemia temos que redobrar os cuidados principalmente na higiene", acrescentou.

