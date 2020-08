Vereador Rodson conquista recursos federais que vão reduzir fila de pacientes que aguardam por aparelhos auditivos

Crédito: Divulgação

O vereador Rodson Magno do Carmo (PSDB), esteve reunido na manhã da última quarta-feira, 29, com o Secretário Municipal de Saúde, Marcos Palermo e a Chefe de Gabinete Vanessa Soriano Barbuto, acompanhando o início dos trâmites do processo de licitação para aquisição de aparelhos auditivos. Por meio do trabalho do vereador Rodson foram conquistadas duas emendas parlamentares, sendo uma no valor de R$ 200 mil do deputado federal Cel. Tadeu (PSL) e a outra do deputado federal Vanderlei Macris (PSDB) no valor de R$ 295 mil, totalizando R$ 495 mil. Ambas serão utilizadas a pedido do vereador para aquisição de aparelhos auditivos de pacientes que aguardam há anos em fila do SUS.

Rodson, desde meados do ano passado, vem se reunindo com deputados federais e estaduais explicando sobre a sua preocupação e a dificuldade que o Estado tem em atender a grande demanda desses pacientes, pois cerca de 650 pessoas aguardam por aparelhos auditivos e, a partir de agora, por meio do recebimento dessas emendas, a fila de espera praticamente zerará.

Rodson destaca que é de extrema importância esse trabalho junto aos deputados federais e estaduais principalmente para a área da saúde, pois os recursos do governo do Estado para essa finalidade são escassos e os pacientes não podem ficar sofrendo com um problema tão grave que é a falta de audição. “Agradeço aos deputados federais Vanderlei Macris e Cel Tadeu pelo empenho em nos atender e com isso podermos ajudar cada vez mais as pessoas do nosso município”, concluiu o vereador.

