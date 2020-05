Vereador Rodson comemora: Prefeitura fará a desinfecção do conjunto habitacional da CDHU

Crédito: Divulgação

O vereador Rodson Magno do Carmo (PSDB) esteve reunido na tarde desta quarta-feira, 20, com ao secretário municipal de serviços públicos, Mariel Olmo, quando lhe foi informado que, para atender sua solicitação a secretaria realizará a desinfecção das áreas do entorno do Conjunto Habitacional da CDHU Waldomiro Lobbe Sobrinho, no próximo sábado dia 23, incluindo ruas, praças, pontos de ônibus e parques do conjunto residencial.

Esta será mais uma das ações adotadas pelo município a pedido de Rodson no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, uma vez que, diversos pontos já receberam a desinfecção.

Todo o trabalho está sendo realizado pela Secretaria de Serviços Públicos, com o apoio do SAAE que utiliza caminhões pipa que lavam os locais mais frequentados pela população usando hipoclorito de sódio (cloro) ativo.

Rodson agradeceu ao secretário Mariel Olmo pela resposta rápida que deu a sua solicitação e disse "precisamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para impedirmos o avanço da doença e seguir os protocolos recomendados pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e assim proteger a nossa população", completou o vereador.

