Vereador Rodson comemora entrega de títulos de propriedade aos moradores do CDHU

O vereador Rodson Magno vem auxiliando os moradores a conseguir a escritura definitiva desde seu primeiro mandato - Crédito: Divulgação

O vereador Rodson Magno do Carmo (PSDB) comemorou na manhã do último sábado, 7, a entrega de 48 títulos de propriedade e demais matrículas individualizadas aos proprietários de apartamentos do Conjunto Habitacional Waldomiro Lobbe Sobrinho (CDHU), ocorrida no Ginásio Milton Olaio Filho.

Com a presença do diretor de Atendimento Habitacional da CDHU, Marcelo Hercolin, do prefeito Airton Garcia, do secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, João Muller, da secretária de Cidadania e Assistência Social, Glaziela Solfa Marques, do diretor da Prohab, Júlio Cesar Alves Ferreira, da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lucinha Garcia, além de outras autoridades de São Carlos e região, os mutuários puderam receber seus documentos.

Os mutuários que receberam o número da matrícula individual poderão obter a escritura de sua moradia no cartório assim que quitarem os seus financiamentos habitacionais. “Dessa forma, o morador se tornará de fato o proprietário do imóvel, o que lhe garantirá o acesso ao mercado formal de crédito ou até comercializar seu apartamento ou transferi-lo para seus herdeiros, entre outros benefícios”, explicou diretor de Atendimento Habitacional da CDHU, Marcelo Hercolin.

O vereador Rodson Magno vem auxiliando os moradores a conseguir a escritura definitiva desde seu primeiro mandato. “Quando iniciei o meu trabalho como vereador, em 2013, fui até a CDHU em busca dessas escrituras. Finalmente hoje 48 moradores vão receber a escritura definitiva e o restante a escritura provisória e assim garantir a estabilidade jurídica do imóvel”, concluiu o vereador.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também