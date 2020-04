Vereador Rodson comemora a reforma do velório municipal

Crédito: Divulgação

O vereador Rodson Magno do Carmo (PSDB) esteve visitando na tarde da última segunda-feira (27) a conclusão da reforma de manutenção do velório municipal do Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Rodson comemorou, pois vinha há muito tempo cobrando das autoridades essa reforma, devido às precárias condições em que se encontrava o local.

A reforma contemplou a troca das calhas, dos telhados, retirada da infestação de pombos que havia, pintura geral, troca dos ventiladores, das luminárias e do estofamento dos bancos, os banheiros também foram reformados. Toda a reforma foi realizada por meio de recursos da Prohab – Progresso e Habitação de São Carlos.

Rodson agradeceu ao prefeito Airton Garcia que sempre se mostrou favorável às demandas da população, ao presidente da Prohab, Julio Cesar Alves Ferreira, aos secretários Mariel Olmo dos Serviços Públicos, Edson Ferraz da Secretaria de Esportes e Cultura e ao Secretário João Batista Muller da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, pois todos se uniram e se empenharam para que essa reforma fosse concretizada.

“As melhorias realizadas nesse espaço poderão oferecer as famílias um ambiente mais confortável nos momentos difíceis que é o de velar um ente querido”, completou o vereador.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também