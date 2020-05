Vereador Rodson acompanha primeira etapa da limpeza do Cemitério Nossa Senhora do Carmo

Crédito: Divulgação

O vereador Rodson Magno do Carmo (PSDB) esteve na tarde desta quinta-feira, 7, acompanhando os trabalhos da secretaria municipal de serviços publicos que concluiu a primeira etapa da limpeza do Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Foram realizados capinação, varrição, recolhimento de restos de lixo, entulhos, velas e flores. "Devido a grande extensão territorial a secretaria de serviços públicos realizará os serviços em etapas, mas até a semana que vem todo o trabalho deverá estar concluído" - relatou o vereador.

Os cemitérios públicos estão com as visitações suspensas até domingo dia das mães, devido a orientação de evitar aglomerações por conta da pandemia do Coronavirus, já o secretário municipal Mariel Olmo garante que a partir da semana que vem as pessoas poderão visitar os seus entes queridos com mais segurança, sem aglomerações e com um ambiente limpo e agradável.

Rodson está sempre presente acompanhando de perto os trabalhos nos cemitérios públicos e cobra sempre que necessário a limpeza geral e mais uma vez teve atendida sua reivindicação e agradeceu ao secretário Mariel Olmo.

