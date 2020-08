Vereador Rodson acompanha os trabalhos de desinfecção do conjunto habitacional da CDHU

Crédito: Divulgação

O vereador Rodson Magno do Carmo (PSDB) acompanhou os trabalhos na tarde desta quinta-feira, 6, juntamente com o diretor presidente do Grupo Sinsef Sr. Syndval Walney e equipe e também equipes do Saae a realização, a seu pedido, de toda a desinfecção do Conjunto Habitacional Waldomiro Lobbe Sobrinho – CDHU em Vila Isabel.

A desinfecção é uma das medidas recomendadas ao combate do Coranavírus e é recomendada a ser realizada em locais onde há um grande fluxo de pessoas, realizando a lavagem com solução de água com hipoclorito de sódio. Na ocasião desinfectaram ruas, praças, pontos de ônibus e parques do conjunto, incluindo gradil e escadaria interna do conjunto.

Esta é mais uma ação do Grupo Sinsef e Prefeitura Municipal de São Carlos no enfrentamento da pandemia do coronavírus, uma vez que, diversos pontos da cidade já receberam a medida, como mercado municipal, rodoviária, camelódromo, calçadão da General, entre outros.

Rodson agradeceu ao Saae e ao Grupo Sinsef pelo apoio e atendimento a sua solicitação e disse "continuaremos nos esforçando para fazer tudo que estiver ao nosso alcance para impedirmos o avanço da doença e seguir os protocolos recomendados pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e assim proteger a nossa população", completou o vereador.

