Vereador propõe projeto de lei que reduz em 50% valores cobrados pelas estadias de veículos no Pátio Municipal

Na sessão desta terça-feira, Paraná Filho protocolou um projeto de lei que reduz em 50% os valores cobrados pelas estadias dos veículos no pátio Municipal de São Carlos.

Paraná explicou que projeto de lei nasceu depois de munícipes reclamarem que não estão conseguindo junto ao Serviço Integrados do Município (SIM) e o Detran um atendimento em tempo razoável para retirar seus veículos que foram, por irregularidade, apreendidos.

“Não é justo que essas pessoas que tentam regularizar essa situação no menor tempo possível, para que o valor da estadia não seja tão alto, não consigam. Um veículo que era para ficar uma semana fica quatro. Não é culpa do cidadão o Detran não estar funcionando normalmente com sua plena capacidade. Não é justo porque o cidadão não deu causa a essa morosidade", disse o vereador.

Na sua explanação, Paraná antecipou que, caso a lei seja aprovada, o projeto de lei prevê que o direito vai retroagir até o primeiro decreto municipal no período da quarentena, que foi em março.

Sérgio Rocha fez um discurso inflamado em apoio Paraná Filho e afirmou que a taxa de guincho é um roubo e afirmou que a empresa terceirizada não tem diálogo com o cidadão e “metem a mão no bolso do cidadão”.

Atualmente o pátio e gerenciado por uma empresa terceirizada.

Paraná ameaçou o Executivo. “Se a prefeitura vetar este projeto de lei, temos que derrubar o veto”.

