Vereador Nery rebate nota do PT e critica Newton Lima: "não tem vergonha na cara"

Djalma e Newton: relações estremecidas - Crédito: arquivo

O vereador Djalma Nery se manifestou publicamente nas redes sociais contra uma nota divulgada pela direção do Partido dos Trabalhadores (PT) de São Carlos, que trata de um compromisso que teria sido assumido pelo ex-prefeito Newton Lima nas eleições passadas. Segundo Nery, Newton havia garantido apoio à sua candidatura a deputado estadual, mas agora estaria negando esse acordo.

"Newton Lima, você não tem vergonha na cara de mentir para a própria militância e se contradizer com essa nota?", questionou o vereador. Ele afirma que a conversa aconteceu de forma pessoal, na casa do ex-prefeito, e que possui até um áudio como prova do compromisso assumido.

A nota do PT declara que todas as decisões foram discutidas dentro das instâncias partidárias, e não em acordos individuais. No entanto, Nery rebate essa afirmação, dizendo que a própria entrevista de Newton Lima ao portal São Carlos Agora confirma que houve uma conversa direta entre os dois.

"Eu já não quero apoio nenhum do Newton Lima, só faço questão de que a verdade seja mantida", declarou o vereador, criticando o que chamou de tentativa de transformar a questão em "uma guerra pessoal". Ele também acusou setores da esquerda de dificultarem a ascensão de novas lideranças e de promoverem ataques contra aqueles que divergem das diretrizes estabelecidas.

Finalizando seu posicionamento, Nery afirmou que está disposto a divulgar o áudio da conversa caso seja necessário. "Agora tenham vergonha na cara e respeitem os trabalhadores do Brasil e a esquerda brasileira", concluiu.

