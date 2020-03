Vereador Malabim intermedia demandas das Associações Santa Marta e Jardim Acapulco Junto a CPFL

Na segunda reunião, Malabim atendeu as demandas da Associação de Moradores do Bairro Jardim Acapulco - Crédito: Divulgação

Na tarde desta quinta-feira, 12, o vereador Malabim (PTB) esteve em seu gabinete reunido com representantes das Associações de Moradores do Parque Santa Marta e Jardim Acapulco e também com o diretor e engenheiro da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL).

Na primeira reunião, Malabim atendeu as reivindicações dos representantes Paulo Camargo e Alessandro Roger, ambos da Associação Parque Santa Marta, onde foram apresentados aos representantes da CPFL os problemas acarretados pela oscilação da energia elétrica no bairro, como a constante queima de equipamentos eletrônicos. Segundo Malabim, a reunião foi muito produtiva, onde a CPFL por meio de seus representantes assumiram o compromisso de averiguar e apontar os problemas relativos à oscilação da energia elétrica do bairro, inclusive os envolvidos na reunião já remarcaram novo compromisso, no dia 16 de abril, no qual se espera uma solução por parte da CPFL.

Na segunda reunião, Malabim atendeu as demandas da Associação de Moradores do Bairro Jardim Acapulco. Neste caso, o parlamentar petebista esteve com Paulo e Ailton, este último, o presidente da associação onde foi apresentado aos representantes da CPFL à necessidade de implantação de “braços” de energia nos postes com vistas a ampliar as áreas com iluminação pública da Avenida Miguel Abdelnur Filho, e por consequência, proporcionar maior segurança ao bairro. Na ocasião, foram apresentadas outras demandas pertinentes como o serviço de poda de uma grande árvore, pois, sua copa está atritando com fios da rede elétrica e também com os braços de iluminação, o que acarreta constante queima das lâmpadas e a exposição a curtos circuitos.

“A reunião foi muito produtiva para as associações. Em ambos casos, os representantes da CPFL apontaram algumas providencias que serão tomadas assim como se comprometeram a apresentar uma solução para as demandas”, afirma Malabim.

Por fim, Malabim reconhece o empenho destas Associações em sua incessante busca por melhorias em seus respectivos bairros e agradece toda confiança depositada por elas em seu trabalho. “É com grande satisfação que atendo aos interesses públicos e coletivos destas comprometidas e sérias Associações para com seus respectivos bairros, e agradeço a confiança que me foi atribuída desde o inicio de meu mandato”, afirma Malabim.

