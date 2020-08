Vereador Elton convoca audiência pública sobre cirurgias eletivas, falta de anestesia, exames laboratoriais e raio X nas Upas

Crédito: Divulgação

O vereador e presidente da comissão de saúde Elton Carvalho (Republicanos) protocolou um requerimento à Prefeitura Municipal de São Carlos com questionamentos referentes à retomada das cirurgias eletivas através do requerimento nº 407, processo 853 e protocolo 898.

O parlamentar solicitou audiência pública para discutir com os Secretários de Saúde Marcos Palermo, de Fazenda Mário Antunes, Provedor da Santa Casa Antonio Valério e com toda a população, sobre uma retomada urgente das cirurgias eletivas e soluções de outras demandas relacionadas á saúde.

No documento, Elton questiona a data prevista para a retomada das cirurgias e procedimentos, o valor disponível e o tamanho das filas, separadas por especialidades.

“Existe a necessidade urgente da retomada das cirurgias eletivas. Milhares de pessoas aguardam nas filas há anos e com a pandemia, a situação só piorou”, explicou o vereador. “Muito difícil ver pessoas aguardando cirurgias e correndo o risco de ficarem com sequelas graves como, por exemplo, cirurgias ortopédicas, oncológicas, oftalmológicas entre outras”, complementou.

Elton solicitou ainda cópia dos contratos que apresentam os valores repassados à Santa Casa, contendo a quantidade de cirurgias/mês a serem realizadas e se houve redução nos valores de março até agora, visto que a quantidade de cirurgias e procedimentos reduziu drasticamente.

“Acredito que de posse dessas informações e sabendo o orçamento disponível, bem como as filas segmentadas por especialidades, é possível traçar um plano de ação com o objetivo de amortizar a demanda reprimida existente, respeitando obviamente as limitações e protocolos sanitários e operacionais inerentes às cirurgias e procedimentos necessários”, finalizou.

