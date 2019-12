Vereador Elton Carvalho presta contas de seu terceiro ano de mandato

Crédito: Divulgação

O vereador Elton Carvalho (PSB) publicou nesta manhã um balanço de seu terceiro ano de mandato.

“É importante ser totalmente transparente e dar publicidade as ações que estamos realizando em nosso mandato”, explicou o parlamentar. “Tenho feito isso desde o meu primeiro ano de mandato, reforçando meu compromisso com a população que creditou votos de confiança em meu trabalho”, complementou.

Projetos de Lei

“Dentre os projetos de lei que foram aprovados em 2019, é importante destacar um aprovado recentemente que dá o direito a crianças com deficiência a acessarem estabelecimentos comerciais com mais de 500 metros quadrado com carrinhos de compras adaptados. Projetos de lei de minha autoria relacionados a bullying, cyberbullying, suicídio e outras causas nobres já foram aprovados e em 2020 irei lutar pela regulamentação de cada um deles”, esclareceu.

Emendas Parlamentares

“Fizemos uso consciente e planejado das emendas parlamentares, priorizando investimentos em áreas com maior necessidade de aplicação” - explicou Elton.

O vereador conquistou uma emenda parlamentar junto ao Deputado Federal Guilherme Mussi no valor de 200 mil reais que está sendo aplicada na UTI da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos.

Com relação as emendas parlamentares de fonte 1 (município) foram aplicadas conforme descrito no gráfico abaixo:

“Vale a pena destacar que conseguimos adquirir equipamentos para mais de cinco unidades básicas de saúde e a instalação de televisores em dez quartos do SUS na maternidade. A saúde ainda carece de muitos cuidados e investimentos, ou seja, em 2020 teremos muito trabalho pela frente”, afirmou. “Com planejamento e gestão, vamos nos empenhar para fazer bons investimentos beneficiando a população com serviços e obras de qualidade”, enfatizou.

Proposituras

Foram protocoladas diversas proposituras como requerimentos solicitando esclarecimentos e explicações, indicações propondo melhorias, moções e afins.

“Usamos as proposituras para fiscalizar a Prefeitura, e para propor possíveis soluções aos problemas da cidade” – destacou.

No total, até o final de 2018, foram registradas 63 indicações, 10 leis ordinárias, 26 moções, 15 projetos de lei ordinária e 255 requerimentos. Ainda não foi contabilizada as proposituras de 2019

Cirurgias eletivas

“Uma das grandes lutas que tive este ano foi em prol da redução das filas e tempo de espera nas cirurgias eletivas. Ao término do ano, recebemos a grande notícia de que o presidente Lucão Fernandes direcionou juntamente com todos os vereadores o montante de 400 mil reais, fruto de uma economia da Câmara Municipal em 2019. Somado a isso, 500 mil reais do duodécimo de 2018 também será aplicado em cirurgias, totalizando um valor de 900 mil, que vai ajudar e muito a reduzir a fila”, comemorou.

CPI da merenda

“Sou membro da CPI da Merenda e participo regularmente das oitivas e etapas que apuram possíveis irregularidades. Tem sido um grande aprendizado que tem proporcionado um amadurecimento nesta experiência como parlamentar”, destacou.

Comissão de Saúde

Como presidente da Comissão de Saúde e Promoção Social, Elton deliberou sobre diversos projetos de crédito adicional suplementar, projetos de lei e outros assuntos polêmicos.

“A comissão fez uma prestação de contas recentemente detalhando um pouco mais de sua importância e atuação. Acho extremamente importante que as pessoas conheçam o trabalho das comissões. Eu mesmo antes de entrar na Câmara não conhecia”, disse.

Projetos polêmicos

“Votei contra o aumento de salário para vereadores, prefeitos, secretários, diretores e chefes de gabinete. Inclusive, fiz uma emenda pedindo ensino superior para cargos de liderança e chefia, mas infelizmente minha emenda foi derrubada. Entendo que o valor que ganhamos é suficiente para desenvolver nossas atividades e que cargos de liderança como diretor e chefe de gabinete necessitam ter um nível intelectual bem desenvolvido para delegar atividades e tomar decisões” – destacou Elton.

“Eu gostaria de agradecer a todos que acompanham meu mandato e convidar a população para participar, cobrar, nos ajudar a fiscalizar, exercer cidadania para que possamos melhorar cada vez mais, oferecendo serviços de qualidade a toda a nossa comunidade. Ainda tenho muito a evoluir, por isso, estou lutando e me capacitando para melhorar sempre. Desejo a todos um 2020 repleto de bênçãos, paz, amor e saúde. Feliz 2020.”, finalizou o vereador.

