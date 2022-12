Vereador Elton Carvalho presta contas de seu mandato em 2022

Crédito: Divulgação

O segundo mandato de Elton Carvalho vem sendo marcado por grandes realizações e avanços para a cidade de São Carlos.Projetos de lei aprovados, captação de recursos em Brasília, fiscalizações e candidatura para Deputado Estadual são alguns dos principais marcos.

Assim como em todos os anos de seu mandato, Elton mantém seu compromisso com a ética e transparência prestando contas anualmente.

“Realizando o mapeamento das atividades de 2022, percebo que foi um ano de muitos avanços. Ainda temos um longo caminho pela frente, mas posso dizer com convicção que eu e minha equipe nos empenhamos ao máximo para atender da melhor maneira as demandas do município. Para o próximo ano espero manter esse fluxo de trabalho e estruturar planos que representam e atendam as reais necessidades da população de São Carlos.”

Ao todo, Elton apresentou 15 projetos de lei, sendo 6 aprovados e 10 em tramitação, 3 moções, 3 indicações, 100 requerimentos e 240 ofícios protocolados.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM BRASÍLIA

Através do Deputado Marcos Pereira (Republicanos), que é o presidente nacional do partido, Elton viabilizou para São Carlos:

R$ 500.000,00 – Um ônibus escolar para utilização da Secretaria Municipal de Educação. O valor é estimado e aguarda liberação do Fundo Nacional de Educação (FNDE).

R$ 500.000,00- Indicação para recapeamento em ruas do Jardim Jockey Clube em tramitação na Caixa Econômica Federal

R$ 500.000,00- Destinados para realização de exames de colonoscopia

R$ 500.000,00- Aquisição de rolo compactador para Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

FISCALIZAÇÃO

Elton Carvalho acompanhou assiduamente diversos dispositivos do município, dando enfoque para Unidades de Saúde, escolas e dispositivos de assistência social. Houve a fiscalização dos bairros do município, atestando as irregularidades e demandas de cada região, que foram encaminhadas ao poder Executivo e seguem em acompanhamento pelo gabinete.

Vale destacar, que grande parte das denúncias recebidas partem de iniciativas populares, realizadas pelos canais de comunicação disponibilizados pelo gabinete do vereador ( Whatsapp, Messenger, Google Forms e e-mail ). É importante ressaltar que a pluralidade de canais para a comunicação entre população e gabinete, amplia o caráter democrático do mandato de Elton, na medida em que horizontaliza a relação entre munícipes e parlamentar, fortalecendo o exercício da cidadania. Nesse sentido, a representação da população ganha maior legitimidade, dado que ela é uma peça fundamental para a fiscalização nesse gabinete.

SEGURANÇA PÚBLICA

Uma das principais pautas na agenda de Elton Carvalho é a Segurança Pública. Assim, no ano de 2022 foi promovida a instalação de três câmeras de segurança; uma na região da rodoviária, uma na entrada do Jardim Embaré e outra no Vida Nova São Carlos, viabilizadas através de emenda parlamentar em parceria com a Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Os três dispositivos de segurança, permitem patrulhamento 24 horas proporcionando maior vigilância e otimizando os serviços de segurança da cidade.

EMENDAS

Grande parte das emendas do vereador foram direcionadas as Secretaria Municipais para a aquisição de produtos e serviços, realização de obras, manutenções e reparos em infraestruturas do município.

Vale destacar as melhorias proporcionadas pela destinação de recursos para as áreas de saúde, educação e assistência social, campos prioritários na agenda do mandato. As Unidades de Saúde da Família do Jockey Clube, Jardim Guanabara e Santa Angelina foram contempladas com os recursos, melhorando as condições de trabalho e atendimento dos dispositivos. A CEMEI Professora Regina Aparecida Lima Melchiades também recebeu recursos para reforma e reparos na estrutura predial, adequando o ambiente para melhor abrigar os alunos e servidores da unidade. O CRAS Jockey Clube foi outro dispositivo que obteve melhoras após a destinação de recursos pelo vereador.

Ademais, houve destinação para Organizações da Sociedade Civil, reafirmando o compromisso do vereador com ações de ampliação de bem estar social não somente advindas do poder público, como para os projetos da ONG Cor Ação e Supera Reabilitação.

CAMPANHA DEPUTADO ESTADUAL

Este ano, Elton também aceitou o desafio de lançar sua candidatura para Deputado Estadual pelo Republicanos, buscando representar São Carlos e Região na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Durante a campanha o candidato conseguiu atingir 90 cidades do estado de São Paulo ampliando a visibilidade do trabalho realizado em seu mandato fortalecendo a busca por recursos e melhorias e para fortalecer a nossa cidade.

METAS 2023

Segundo o vereador, sua equipe já vem se preparando para o ano de 2023. Um dos principais objetivos é mapear os déficits do município visando um direcionamento assertivo de recursos. Busca-se manter o compromisso com as áreas da saúde, educação e segurança pública, pleiteando recursos junto ao Governo do Estado e Governo Federal.

Leia Também