Vereador Elton Carvalho pede mutirão de cirurgias eletivas com R$ 900 mil disponibilizados pela Câmara

O vereador Elton Carvalho e presidente da Comissão de Saúde e Promoção Social (PSB) destacou na tarde desta terça-feira, 17, durante sessão ordinária realizada na Câmara Municipal, a aprovação de R$ 500 mil para a realização de cirurgias eletivas.

“Por um esforço coletivo, através da economia feita pela Câmara Municipal de São Carlos, foi destinado o valor de 500 mil reais referente ao duodécimo de 2019 para a realização de cirurgias eletivas. Agradeço ao presidente Lucão Fernandes e aos demais vereadores por atenderem ao clamor da população”, disse o parlamentar. “Peço a Prefeitura que realize um mutirão de cirurgias, reduzindo a fila e amenizando o tempo de espera, beneficiando milhares de pessoas”, complementou.

Além do duodécimo de 2019, foi aprovado no Conselho Municipal de Saúde o valor de R$ 400 mil para cirurgias eletivas, referente ao duodécimo de 2018 destinado pela Câmara, ainda na gestão do presidente Júlio César (PL) creditado em abril deste ano.

“Foi também uma reivindicação do vereador Júlio, no qual na posição de presidente da Comissão de Saúde cobrei porque o processo estava parado, sendo que, fora destinado em dezembro de 2018 e só agora tramitou no Conselho de Saúde”, explicou Elton.

DUODÉCIMO

O duodécimo é um valor repassado da Prefeitura para a manutenção e funcionamento da Câmara Municipal. Ao término do exercício, ou seja, o valor economizado é devolvido para a Prefeitura no final do ano.

