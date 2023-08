Vereador Elton Carvalho destina recursos para ONG Nave Sal da Terra

SIGA O SCA NO

Elton: “Fico contente em contribuir com um projeto sério, humanizado e inclusivo” - Crédito: Divulgação

O vereador Elton Carvalho (Republicanos) destinou recursos para a ONG Nave Sal da Terra. A emenda parlamentar fortalecerá os atendimentos que são oferecidos a mais de 350 crianças do Jardim Zavaglia e região.

“Fico contente em contribuir com um projeto sério, humanizado e inclusivo. A Nave Sal da Terra desempenha um papel super importante no contexto socioeducativo em uma região bastante vulnerável. Meu mandato está à disposição para contribuir com ações que visam um acolhimento voltado à promoção social”, destacou o vereador.

O recurso destinado pelo vereador, complementa o repasse realizado pela Prefeitura, viabilizando atendimento para mais de 85 idosos assistidos pela ONG. A diretora presidente da ONG, Lucia Nordi, agradece ao vereador Elton e a toda Câmara Municipal pelo suporte dado ao projeto.

“Só tenho que agradecer ao vereador Elton pela destinação do recurso e em seu nome, agradeço a toda Câmara Municipal e a Prefeitura por estarem sempre abertos e a disposição para auxiliar nosso projeto. Este apoio é fundamental para o funcionamento dos projetos”, disse Lúcia.

A instituição acolhe crianças e jovens de 2 a 15 anos, de segunda a sexta feira das 7h às 18h, desenvolvendo atividades de convivência, educação, cultura, esporte, lazer e cidadania, servindo café da manhã, almoço e jantar, além do suporte constante à 250 famílias.

