Vereador Elton Carvalho cobra melhorias nas estruturas das escolas de São Carlos

Crédito: Divulgação

O vereador Elton Carvalho (Republicanos) protocolou nesta quarta-feira, 13 um requerimento à Secretaria Municipal de Educação, solicitando um diagnóstico das medidas e sistemas de segurança das escolas e creches municipais.

No documento, o parlamentar sugere o aproveitamento do orçamento de 2023 e as licitações vigentes, para solicitar a ampliação dos muros, substituição das telas e demais adequações necessárias de curto prazo, visto que, detectores de metais e guardas, seriam medidas de médio e longo prazo.

“Eu acredito que as medidas aprovadas na Câmara, vão contribuir sim para mitigar situações extremas e catastróficas, no entanto, levará um pouco mais de tempo para serem implementadas. Existem algumas medidas que já podem ser realizadas aproveitando o orçamento existente, até porque como aconteceu em Blumenau, o terrorista pulou o muro, não entrou pela porta da frente”, destacou Elton.

O vereador explanou que vai acionar o Secretário de Educação Roselei Françoso para verificar a viabilidade dessas adequações no menor espaço de tempo possível.

