Vereador Elton Carvalho acompanha reforma da UPA do Cidade Aracy

O vereador Elton Carvalho (Republicanos) acompanhado da Comissão de Saúde, que é presidida pelo vereador Lucão Fernandes (MDB), visitou na última quarta-feira (21) a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Cidade Aracy.

Segundo o parlamentar, o “objetivo da visita foi de acompanhar o andamento das obras, o cronograma da reforma, e para solicitar agilidade no cumprimento dos prazos, para que a UPA volte a funcionar no seu prédio de origem o quanto antes”.

“Nossa visita teve como objetivo acompanhar a reforma, visto que reivindicamos as melhorias na UPA do Cidade Aracy, e acompanhamos de perto as dificuldades que eram enfrentadas pela equipe de saúde e pelos pacientes. É uma obra essencial para a saúde pública da cidade que, quando concluída, trará um ambiente mais agradável, higiênico e salubre para as pessoas”, afirmou o vereador.

Elton destacou que nas próximas semanas fará visitas in loco nas UPA’s do bairro Santa Felícia e Vila Prado para acompanhar as escalas de médicos e as demandas voltadas ao atendimento em geral.

“Além de fiscalizar, que é uma das nossas principais funções como vereadores, queremos mostrar, juntamente com a Comissão de Saúde, as principais dificuldades à Prefeitura e propor melhorias. Da forma que a situação está hoje, fica bem difícil tanto para a população, que fica insatisfeita, quanto aos servidores que muitas vezes não encontram condições favoráveis de trabalho. Somando forças mutuamente, de forma propositiva, esperamos conquistar melhorias”, finalizou.

