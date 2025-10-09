Vereador Djalma Nery participa da 3ª Composhow em Piracicaba

A 3ª Composhow em Piracicaba: Djalma Nery elogiou o evento, que tratou de um importante tema de sustentabilidade - Crédito: divulgação

O vereador são-carlense Djalma Nery (PSOL) participou, nesta terça-feira, 7 de outubro, em Piracicaba, no Engenho Central, da terceira edição da Composhow — Feira Brasileira de Compostagem. O evento prossegue até esta quinta-feira (9), das 8h às 15h. A entrada é gratuita para visitantes mediante inscrição no site oficial.

A Composhow 2025 é o primeiro evento do país inteiramente dedicado à compostagem. A programação inclui exposição de máquinas e equipamentos, workshops, demonstrações práticas e um espaço para startups, reunindo empresas, pesquisadores, gestores públicos e profissionais do setor ambiental.

“As duas primeiras edições da feira foram realizadas em São Carlos, no Hotel Nacional Inn. A programação é extensa e muito bacana. O evento apresentou cases de mercado, experiências de compostagem industrial, compostagem de lodo de esgoto, resíduos agroindustriais e palestras que apontam os benefícios dos compostos orgânicos para a agricultura. Enfim, uma série de ações apresentando os benefícios da compostagem, empresas e profissionais que atuam no setor”, comenta Djalma.

O parlamentar destacou a Lei Municipal de Compostagem, de sua autoria, em vigor em São Carlos. “A lei está vigente desde 2023 e nós temos cobrado muito da Prefeitura o desvio da fração orgânica dos resíduos, que hoje vai para o aterro sanitário. A lei determina que a empresa responsável pela gestão não pode mais enviar esses resíduos para o aterro. O que falta é empenho e incentivo tanto do poder público quanto uma articulação entre o setor privado e a sociedade civil para ampliar as iniciativas existentes, fomentar pequenas empresas, promover compostagem e educação ambiental, para que possamos separar o resíduo orgânico na fonte, ter um material limpo, pronto para ser compostado e transformado em adubo. E que esse adubo possa chegar ao campo, ao setor produtivo, e que as hortas e a agricultura possam devolver seus resíduos para a compostagem, fechando o ciclo”, destaca.

Entre as atividades técnicas está o 3º Encontro Técnico de Compostagem, com painéis sobre compostagem industrial, uso de lodo de ETE, resíduos agroindustriais e políticas públicas para gestão de resíduos.

Além do conteúdo técnico, a feira funciona como espaço de negócios: empresas expositoras apresentam tecnologias para acelerar e qualificar processos de compostagem e soluções aplicáveis na agricultura, no meio urbano e na indústria.

Leia Também