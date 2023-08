Vereador Bruno Zancheta visita todas as escolas municipais e apresenta relatório ao secretário de Educação

Desde o início de seu mandato, o vereador Bruno Zancheta tem visitado todas as escolas da rede municipal de ensino. Após finalizar as suas visitas em todas as unidades, o parlamentar elaborou um relatório contendo todas as melhorias a serem feitas em nossas escolas, no que diz respeito à parte funcional e estrutural.

O vereador Bruno é professor da rede estadual e secretário da Comissão Permanente de Educação do Legislativo (Biênio 2021-2022- 2023/2024) e destaca a importância em termos unidades escolares que possam atender da melhor maneira a todos os alunos, servidores e professores.

Bruno Zancheta frisou: “Hoje temos mais de 60 escolas municipais e desde o início do nosso mandato fiz questão de visitar todas para entender a realidade e as particularidades de cada uma. Temos unidades que possuem mais de 30 anos e necessitam de uma manutenção geral e estrutural. Em geral, a maioria possui situações semelhantes, como por exemplo: limpeza de calhas, manutenção do telhado e melhorias estruturais, pinturas, construção de novas salas e melhorias dos espaços educacionais como um todo”.

“Elaborei um relatório descrevendo tudo o que encontrei e apontando as melhorias que necessitam ser realizadas. Fiz questão de entregar o relatório nas mãos do secretário municipal de Educação e vereador licenciado Roselei Françoso, para que assim possamos equacionar as demandas necessárias. Esse é o nosso papel enquanto vereador, apontar caminhos e buscar soluções”, finalizou o parlamentar.

