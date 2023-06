Vereador Bruno Zancheta vai à Brasília em busca de recursos para São Carlos

O vereador Bruno Zancheta esteve em Brasília nesta semana em busca de recursos em diversas áreas para nosso município, prioritariamente na saúde, educação e recuperação da malha asfáltica. Ele esteve reunido com deputados federais e senadores eleitos pelo Estado de São Paulo pleiteando o envio de recursos para São Carlos. Além disso, juntamente com o Secretário de Governo da Prefeitura, Netto Donato, o parlamentar teve agenda no FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), ligado ao Ministério da Educação, pleiteando recursos para a reforma de nossas escolas e a construção de um novo Centro de Educação Infantil.

Bruno Zancheta considerou positivo o saldo dos encontros mantidos na capital federal, onde levou demandas de São Carlos aos parlamentares. “Precisamos de um aporte financeiro nas áreas da saúde, educação e a recuperação de toda a malha asfáltica. Em breve, teremos novidades”, disse.

O vereador cumpriu também uma agenda importante no Ministério da Educação, mais especificamente no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

“Juntamente com o Secretário Netto Donato, solicitamos que sejamos colocados no radar do Ministério e contemplados com recursos para reforma e construção de novas unidades escolares”, relatou.

Ainda em Brasília, o Bruno participou da reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência na Câmara dos Deputados. O vereador é o atual Secretário da Comissão de Educação do Legislativo e membro da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Biênio 2023-2024).

Leia Também